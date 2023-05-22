مع حلول ذكرى ميلاده الـ83.. هل اعتزل «عادل الإمام» الفن؟

بالتزامن مع الذكرى الـ83 لميلاده، تم تداول أنباء تفيد بأن الفنان المصري عادل إمام، الملقب بـ«زعيم الكوميديا»، قرر اعتزال التمثيل والفن بشكل نهائي.

ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان مصادر لم تسمها أنّ عادل إمام يرى أنّه أدى دوره على أكمل وجه، وأنّه يُفضل حاليا الابتعاد عن الساحة الفنية مثلما سبقه إلى ذلك القرار صديقه الفنان صلاح السعدني.

وكان إمام قد ظهر الأربعاء في مجموعة صور خلال الاحتفال بعيد ميلاده بمنزله مع أصدقائه من الفنانين وعدد من أفراد أسرته، وخلال تلك الصور التي جاءت بعد اختفاء لقرابة عامين بدت علامات الشيخوخة ظاهرة عليه.

وذكر موقع «سكاي نيوز عربية» الإماراتي أنّه تواصل مع المخرج رامي إمام، نجل عادل إمام وشقيقه عصام، للتأكد من قرار اعتزاله الفن من عدمه، إلا أنّهما لم يستجيبا لطلبات التعليق.

عادل إمام نفسه لم يعد يحمل هاتفا في الفترة الأخيرة، وكان آخر حديث له إلى فضائية تبث من مصر يوم عيد ميلاده، قد تم عبر هاتف الفنانة لبلبة، التي كانت تحضر الاحتفال في منزله.

وخلال هذا الحديث الذي لم يدم أكثر من دقيقة بدا عادل إمام حاضر الذهن وأطلق جملة ساخرة على الهواء ردا على محاوره الذي لم يسأله عن أي شيء بخصوص مستقبله الفني.

وكان آخر عمل فني ظهر فيه عادل إمام هو مسلسل «فلانتينو» عام 2020 ومن وقتها لم يظهر في أي أعمال فنية وهناك من أرجع السبب لخلافات مع شركات الإنتاج المتواجدة على الساحة حاليا، وهناك من أرجع المسألة لتقدمه في السن وإصابته بأمراض الشيخوخة.