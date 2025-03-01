مع حلول رمضان.. «لا تكسر» صيامك بهذه الأطعمة والمشروبات!

مع حلول الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الخير واليمن، يرتكب بعض الأشخاص مجموعة من العادات الخاطئة أثناء وجبة الإفطار، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تصيبهم بسببها، فما الأطعمة والمشروبات غير المناسبة لبدء الإفطار؟

الخشاف وقمر الدين: يحتوي الخشاف على كميات كبيرة من السكر، مما يجعله غير مناسب لكسر الصيام، أما قمر الدين، فهو غني بالسكريات ويؤثر سلبًا على سكر الدم وإنزيمات الكبد، خاصة عند الإفراط في تناوله.

الأطعمة الدهنية والمقلية: يُفضل تجنب الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم والأسماك المقلية والدجاج المحمر.

الحلويات: اعتاد الكثيرون على كسر الصيام بتناول الحلويات بكافة أصنافها، إلا أن تلك العادة لها عدة مخاطر، كارتفاع سكر الدم: يؤدي تناول الحلويات على معدة فارغة إلى اضطرابات في مستويات الغلوكوز والإنسولين، الخمول والتخمة: يسبب ارتفاع السكر المفاجئ انخفاضا لاحقا في الطاقة، مما يؤدي إلى التعب والرغبة في النوم، سوء التغذية: تفتقر الحلويات للعناصر الغذائية المهمة بعد ساعات الصيام، كما تسبب الجوع المفرط والسمنة، مشكلات صحية: تزيد الحلويات من خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، وتسوس الأسنان.

المشروبات السكرية والمعلبة: تناول العصائر المعلبة والمُحلاة يسبب ارتفاع سكر الدم وزيادة دهون الكبد، لذا يُفضل تجنبها، فضلا عن أن العصائر الطازجة تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويفضل استبدالها بشوربة خضار أو لحوم، أو تناول كمية قليلة منها بعد تخفيفها بالماء.

الطماطم: تحتوي على الكثير من البكتين، والفينولات والأدوية القابضة القابلة للذوبان.

الكاكا “الخرما”: حين تكون المعدة خاوية تتفاعل الفينولات والبكتين والأدوية القابلة للذوبان فيها مع حمض المعدة؛ ما يؤدي إلى الالتهاب المعدي المعوي، والغثيان والقيء، والكثير من الاضطرابات الأخرى.

الموز: يحتوي على نسب عالية من المغنزيوم، وفي حال تناول الكثير منه على معدة خاوية سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مفاجئ لكمية المغنزيوم في الدم، ثم خلل في توازن المغنزيوم والكالسيوم في الدم؛ ما يجلب تأثيراً قوياً في القلب والأوعية الدموية ويسبّب ضرراً للجسم.

البرتقال: يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض العضوية، وفي حال تناول الكثير منه على معدة خاوية، فإن ذلك يثير جدار المعدة؛ ما يسبّب ضرراً للطحال والمعدة.

التمر الأسود: يحتوي على عدد كبير من البكتين وحمض التنيك، الذي يمتزج بسهولة مع حمض المعدة في الجسم، وينتج كتلاً غير قابلة للتحلل في المعدة.

هذا وينصح خبراء التغذية، على “كسر الصيام بتناول التمر والماء الفتر والشوربة واللبن الرائب عند الإفطار، نظرا احتوائهما على معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة تُمتص بسرعة دون التسبب في أي مضاعفات”.