مع حلول شهر رمضان.. وزارة التّربية والتعليم تُجري تعديلات على الجدول الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية عن تعديلات على مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ الدراسة تستمر الأسبوع الأول من شهر رمضان بواقع 4 حصص في اليوم، يترك الأمر لمديري المدارس في تحديد المواد الدراسية خلال اليوم الدراسي.

وتابعت الوزارة أنّه يقوم مديرو المؤسسات التعليمية التي تعاني ازدحام الفصول لسنوات النقل بالتنسيق مع مراقبي التعليم لإيجاد الحلول المناسبة.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم على أنّه يجب التأكيد على أن الدراسة مستمرة لتلاميذ وطلاب الشهادات العامة بواقع يوم دراسي كامل.