مع حلول 2032.. 966.2 مليون دولار ستدفعها ليبيا سنويا لشراء أجهزة غسيل الكلى

كشف موقع برسيستنس ماركت ريسيرش لأبحاث السوق أنّ الإيرادات من سوق أجهزة غسيل الكلى في ليبيا بلغت 467.8 مليون دولار في نهاية 2021، متوقعا زيادة سنوية بنسبة 4% لتصل إلى 966.2 مليون دولار بحلول 2032.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير له، أن مبيعات أجهزة غسيل الكلى في ليبيا شكلت 2.6% من حصة الإيرادات من سوق أجهزة غسيل الكلى العالمي في عام 2021،

وقال الموقع الأمريكي أنّ ذلك يعود إلى الانتشار المتزايد لمرض الكلى المزمن حيث تصبح الكلى غير قادرة على أداء وظائفها الأساسية بشكل صحيح.

ولفت الموقع إلى أنّ أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري هي الأسباب الرئيسية للوفيات في ليبيا حسب منظمة الصحة العالمية، وتمثل عوامل خطر لمرض الكلى المزمن.

وتابع الموقع أنّه بالرغم من وجود العديد من مراكز العلاج في البلاد، إلا أنه لم يتم إجراء دراسات حديثة لمعرفة الأسباب الأساسية المتعلقة بمرض الكلى المزمن.

وأشار الموقع إلى أنّ العلاج الأساسي لمرضى الكلى في مراحله الأخيرة هو الزراعة، لكن هناك العديد من التحديات التي تواجه برامج التبرع بالأعضاء في ليبيا.

وبحسب الموقع فالتّخوفات هي خلاقية ودينية وغيرها، وبسبب الاضطرابات السياسية المستمرة تمت إعاقة برامج زراعة الأعضاء مما زاد من صعوبة إيجاد حلول لمعالجة المسألة.

وشدّد برسيستنس ماركت ريسيرش على ضرورة تركيز الجهود والموارد لتحديد أسباب مرض الكلى المزمن ومعالجته لمنع أولئك المعرضين للخطر من تطور الداء الكلوي بمراحله الأخيرة، قائلا إنّ أكثر من ثلث حالات الفشل الكلوي بمراحله الأخيرة في أفريقيا هم مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري.