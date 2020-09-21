مع دعوات للتظاهر.. هاشتاغ #الثورة_بدأت يتصدر الترند على تويتر

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 16:20 | آخر تحديث: 21 سبتمبر 2020 - 17:03 نُشر: الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 16:20
دولي
مظاهرات في مصر ضد نظام السيسي

تصدر وسم هاشتاغ #الثورة_بدأت قائمة الترند على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأطلق نشطاء مصريون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الوسم للدعوة للتظاهر والنزول للشوارع احتجاجاً على الأوضاع في البلاد والمطالبة برحيل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ودعا الفنان والمقاول المصري المعارض محمد علي، للخروج في مظاهرات يوم الـ20 من سبتمبر الجاري.

وخرج متظاهرون مصريون، أمس الأحد، في احتجاجات في محافظات عدة، استجابة لدعوات الخروج في 20 سبتمبر، في حين استنفر الأمن بشكل كبير في الميادين الرئيسة في البلاد.

وقبل ساعات من مظاهرات مرتقبة في مصر، تصدر وسما #نازلين_بعد_صلاة_الظهر، و#تحت_بيوتنا_نازلين الترند المصري على تويتر.

وشهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، استنفارا أمنيا واسعا بعد دعوات للخروج في مظاهرات مرتقبة اليوم، دعا إليها الفنان والمقاول السابق محمد علي.

ومنذ أيام، تشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني خاصة في الساحات الرئيسية في المحافظات.

وهتف متظاهرون في الجيزة ضد النظام المصري، وطالبوا رئيسه عبد الفتاح السيسي بالرحيل، قائلين: “ارحل.. يا سيسي” بحسب ما نقلت مصادر إعلامية.

محتجون مطالبون برحيل #السيسي بحي البساتين بـ #الإسكندرية يجبرون مدرعة مصرية🇪🇬 على الانسحاب.. #شاهد👇

Gepostet von ‎Arabi21 – عربي21‎ am Montag, 21. September 2020

آخر تحديث: 21 سبتمبر 2020 - 17:03
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً