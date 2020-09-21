مع دعوات للتظاهر.. هاشتاغ #الثورة_بدأت يتصدر الترند على تويتر

تصدر وسم هاشتاغ #الثورة_بدأت قائمة الترند على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



وأطلق نشطاء مصريون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الوسم للدعوة للتظاهر والنزول للشوارع احتجاجاً على الأوضاع في البلاد والمطالبة برحيل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ودعا الفنان والمقاول المصري المعارض محمد علي، للخروج في مظاهرات يوم الـ20 من سبتمبر الجاري.

وخرج متظاهرون مصريون، أمس الأحد، في احتجاجات في محافظات عدة، استجابة لدعوات الخروج في 20 سبتمبر، في حين استنفر الأمن بشكل كبير في الميادين الرئيسة في البلاد.

أضخم مظاهرة رأيتها اليوم: الأن في أطفيح، الجيزه يهتفوا "لا الله إلا الله سيسي عدو الله" pic.twitter.com/7xaQhk1pOw — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 20, 2020

وقبل ساعات من مظاهرات مرتقبة في مصر، تصدر وسما #نازلين_بعد_صلاة_الظهر، و#تحت_بيوتنا_نازلين الترند المصري على تويتر.

وشهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، استنفارا أمنيا واسعا بعد دعوات للخروج في مظاهرات مرتقبة اليوم، دعا إليها الفنان والمقاول السابق محمد علي.

ومنذ أيام، تشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني خاصة في الساحات الرئيسية في المحافظات.

وهتف متظاهرون في الجيزة ضد النظام المصري، وطالبوا رئيسه عبد الفتاح السيسي بالرحيل، قائلين: “ارحل.. يا سيسي” بحسب ما نقلت مصادر إعلامية.

#الثورة_بدأت والهتاف هو الهتاف

رجعت بهية وانتهوا سنينها العجاف جايه تلوّح من بعيد زي القمر

هلت علي أرض البلاد ريحة المطر جابت معاها ذكريات

كل اللي فات

لابسه قميص البشريات

ساعة ما نزلت ع الميدان

الكل شاف

ورددوا معاها الهتاف❤#يسقط_يسقط_حكم_العسكر#ميدان_التحرير#محمدالشيخ pic.twitter.com/p5odQNPiJN — محمد الشيخ (@abuelshek44) September 21, 2020

محتجون مطالبون برحيل #السيسي بحي البساتين بـ #الإسكندرية يجبرون مدرعة مصرية🇪🇬 على الانسحاب.. #شاهد👇 Gepostet von ‎Arabi21 – عربي21‎ am Montag, 21. September 2020