مع رسو ناقلة وقود.. «البريقة» تدعو إلى عدم الهلع

طمأنت شركة “البريقة” لتسويق النفط، اليوم السبت، المواطنين بأن ناقلة الوقود أنوار ليبيا تتجهز للرسو في ميناء طرابلس البحري بحمولة تقدر بـ34 مليون لتر وقود.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن العمليات التشغيلية لمباشرة التوزيع من الناقلة أنوار ليبيا ستستأنف اعتبارا من الساعة 6 مساء اليوم على شركات التوزيع.

ونوهت إلى أنه قد تم تزويد جميع محطات العاصمة التابعة لشركات التوزيع من مستودع الزاوية لسد العجز.

وأهابت شركات “البريقة” لتسويق النفط بالمواطنين بالتحلي بروح المسؤولية وأن الوقود متوفر ولا داعي للهلع.