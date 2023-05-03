مع سماع ذوي انفجار قوي.. الدخان يتصاعد وسط العاصمة الخرطوم

وقع انفجار قوي، الأربعاء، وسط العاصمة السودانية الخرطوم، تبعه تصاعد لأعمدة الدخان في محيط القصر الرئاسي.

وأفادت وسائل إعلام بتجدد الاشتباكات صباحا حيث دوّت أصوات الانفجارات في عدد من مناطق الخرطوم، فيما تأتي هذه الاشتباكات رغم الهدنة المعلنة بين الحيش وقوات الدعم لمدة 72 ساعة تنتهي منتصف ليلة الأربعاء، لتبدأ هدنة جديدة يوم الخميس.

وذكر شهود عيان أنّ أصوات انفجارات سمعت في شمال مدينة بحري شمالي الخرطوم، مع سماع أصوات مضادات الطائرات، إلى جانب تحليق الطائرات العسكرية في مناطق شرق النيل شرقي الخرطوم، بحسب الشهود.

يأتي ذلك، فيما تواجه العديد من أحياء الخرطوم نقصا حادًّا في المياه وانقطاعا في التيار الكهربائي ونقصًا في الوقود،