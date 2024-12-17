مع صعود النفط.. هبوط معظم البورصات الأوروبية والآسيوية

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، “حيث جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 70.86 دولار للبرميل، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 74.11 دولار للبرميل”.

وفي أسواق العملة، “تراجع سعر الدولار الأمريكي، “ليصل إلى 153.83 ين ياباني من 154.14 ين، كما تراجع اليورو ليصل إلى 1.0486 دولار من 1.0513 دولار”.

في سياق متصل، هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية، و”هبط مؤشر “داكس” الألماني بأقل من 0.1% ليصل إلى 20306.22 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كاك “40” الفرنسي بأقل ممن 0.1%، وتراجع مؤشر “فوتسي 100″ البريطاني بنسبة 0.6% إلى 8210.20 نقطة”.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، “تراجع مؤشر “نيكي 225” القياسي الياباني بنسبة 0.2% إلى 39364.68 نقطة، فيما صعدت أسهم مجموعة “سوفت بنك”، المدرجة في الولايات المتحدة عند الإغلاق بنسبة 4.4%، وانخفضت الأسواق الصينية، حيث تراجع مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ بنسبة 0.1% ليصل إلى 19773.60 نقطة، كما تراجع مؤشر “شنغهاي” المجمع بنسبة 0.7% ليصل إلى 3361.49 نقطة”.

ووفق الوكالة، “ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200” الأسترالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 8314 نقطة، فيما تراجع مؤشر “تايكس” التايواني بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر “سيت” في بانكوك بنسبة 1.7%”.