مع عدم الاستقرار في ليبيا.. الرئيس «تبون» يتحدّث عن الوضع في منطقة الساحل

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إنّ حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة الساحل الأفريقي تعود إلى تدهور الوضع في ليبيا.

الرئيس تبون وفي مقابلة مع «لوفيغارو» الفرنسية قال إنّ تدهور الوضع في الجارة ليبيا ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو منطقة الساحل الأفريقي.

وتابع الرئيس الجزائري أنّ تسوية الوضع في منطقة الساحل يمرّ، بطبيعة الحال، عبر الجزائر، مشيرا إلى أنّ بلاد تسير بمنطق الجار إزاء الأزمة الليبية، ولا تقوم بالجيوسياسة، مثل آخرين.

يشار إلى أنّ ليبيا والجزائر تربطهما علاقات تمد لمئات السنوات، في حين لم يصدر عن الجزائر أي مواقف عدائية او تدخلات في الأزمة الليبية منذ عام 2011، ملتزمة بدعم جهود المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الليبيين.