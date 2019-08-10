مع عطلة الصيف وعيد الأضحى.. تركيا تشهد تدفُقًا ملحوظًا للسياح العرب

نشرت وكالة “الأناضول” التركية، تقريرًا الجمعة، سلطت من خلاله الضوء على قطاع السياحة في تركيا.

وقالت الوكالة إن البلاد تشهد تدفقا ملحوظا للسياح العرب إليها في عطلة الصيف وعيد الأضحى.

يأتي ذلك مع مصادفة حلول عيد الأضحى المُبارك هذا العام مع تواصل العطلة الصيفية، ما يُمثل فرصة ثمينة للسائح العربي ليجمع العطلتين، في جو سياحي يقضيه في تركيا، التي تشتهر بخدماتها السياحية.

ونقل التقرير عن شركات سياحية قولها، إن برامجها المخصصة لعطلة عيد الأضحى للسياح العرب ممتلئة، ويصعب إيجاد غرف فندقية، خاصة في إسطنبول، حيث بلغت نسبة الإشغال فيها أكثر من 95%.

وأوضحت “الأناضول” أن تدفق السياح من الدول العربية إلى تركيا دفع شركات النقل البري والبحري والجوي، إلى رفع طاقتها الاستيعابية، من أجل نقل ملايين السائحين خلال الأسبوع المُقبل.

من جانبها قال رئيس اتحاد ناقلي الحافلات التركية، مصطفى يلدريم:

أُضيفت 10 آلاف رحلة خلال عطلة العيد في مختلف الولايات التركية، والتذاكر شارفت على الانتهاء، وخلال فترة العيد سيتم نقل مليون مسافر عبر الحافلات.

وأفاد المسؤول التركي بأن أعداد الرحلات اليومية وصلت إلى 27 ألف رحلة، والهدف هو نقل 10 ملايين مسافر خلال فترة العيد.

وعلق على ذلك مالك إحدى الشركات السياحية قائلا:

هناك توجه من السياح العرب إلى تركيا لمحبتهم للبلاد، بسبب أجوائها والخدمات المقدمة والطبيعة الموجودة فيها.

وتابع:

العرب عادة يختارون المناطق الطبيعية الجميلة مثل بورصا وطرابزون إضافة لإسطنبول، ومعطيات الفنادق والشركات حاليا تشير إلى الامتلاء بنسبة تصل لنحو 95%.

ووفقا لوزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، فقد حققت تركيا هذا العام نجاحا كبيرا، وقال إن البلاد ستحقق هذا العام زيادة في أعداد السياح بنسبة ما بين 13% و15%.