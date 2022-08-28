مع عودة الهدوء إلى طرابلس.. استئناف العملية التعليمية غدا الإثنين

أعلنت رئاسة جامعة طرابلس، اليوم الأحد استئناف الدراسة والامتحانات بكليات جامعة طرابلس والعمل الإداري بالجامعة، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وأوضحت جامعة طرابلس عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنّ القرار جاء بناءً على تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” بشأن عودة الدراسة لسيرها الطبيعي بعد تحسن الحالة الأمنية بمدينة طرابلس وما حولها.

وفي سياق نفسه، أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعملي والتعليم الديني غدا الإثنين، بعد تعطّل إنطلاقها اليوم الأحد بسبب الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.