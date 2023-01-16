مع فاغنر.. «تاياني»: لا يكمن التفاوض معها بشأن ليبيا

قال نائب رئيسة الحكومة الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إنّه لا يمكن التفاوض مع مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية ذكر تاياني أنّ هدف زيارته إلى تركيا هو التوصل إلى اتفاق لتمضي الدولتين نحو حلّ أزمة ليبيا، معتقدا أنّه جرى تحقيقه.

وتابع تاياني أنّ استراتيجية إيطاليا واضحة جدا، وتكمن في إشراك الدول الحاسمة في ملفّ الهجرة للاتفاق معها على إستراتيجية مشتركة لمواجهتها.

وأوضح تاياني أنّ بلاده تريد التوصل إلى اتفاق مع دول المنطقة والدول الكبرى ذات النفوذ في ليبيا لإيجاد حل للوصول إلى الانتخابات، معربا عن آمله أن يتحقق الأمر في غضون أشهر.