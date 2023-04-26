مع فرار قادة النظام السابق.. الجيش السوداني يُؤكد احتجاز «عمر البشير» بمستشفى «علياء»

قال الجيش السوداني إنّ الرئيس السابق عمر البشير وبعض العسكريين السابقين موجودون بمستشفى علياء قبل اندلاع القتال لتلقي العلاج.

وأكّد الجيش في بيان مقتضب أنّ عمر البشير محتجز في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، وفقا للبيان.

وأضاف الجيش أنّ قوات الدعم السريع «المتمردة» مستمرة في خرق الهدنة عبر القصف المدفعي لمناطق في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وتجددت الاشتباكات اليوم الأربعاء في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ثاني أيام الهدنة، فيما أثار فرار قادة من النظام السابق من سجن كوبر في ظل الفوضى الناجمة عن القتال اتهامات متبادلة بين أطراف سودانية.