مباحثات ترامب وزيلينسكي في روما.. خطوة نحو إنهاء النزاع الأوكراني الروسي (صور)

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، اجتماعًا ثنائيًا في العاصمة الإيطالية روما، على هامش مشاركتهما في جنازة البابا فرنسيس، في وقت تلوح فيه مؤشرات جديدة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” البريطانية عن مصادر بالفاتيكان “أن اللقاء بين الرئيسين جاء قبيل مراسم الجنازة، وأنهما اتفقا على عقد اجتماع آخر في وقت لاحق من اليوم، بعد انتهاء المراسم”.

وخلال الجنازة، “جلس الزعيمان منفصلين، في خطوة وُصفت بأنها “دبلوماسية محسوبة” لتفادي أي تأويلات سياسية في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وحرصًا على عدم الإخلال بالبروتوكول، وقد تم ترتيب المقاعد وفق الترتيب الأبجدي باللغة الفرنسية، ما وضع ترامب بين ممثلي إسواتيني وإثيوبيا، بينما جلس زيلينسكي في مكان آخر بعيد نسبيًا”.

ويأتي هذا اللقاء “بالتزامن مع تصريحات أدلى بها ترامب، الخميس الماضي، قال فيها إن “التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بات قريبًا جدًا”، مؤكدًا “أن المفاوضات هي السبيل الأفضل لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بعد لقائه رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، أعرب ترامب عن “رغبته في إنهاء سريع للحرب، مستنكرًا الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، ومشيرًا إلى ضغوط تمارسها إدارته على موسكو لوقف تصعيدها”.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى “أن إدارته ستعلن قريبًا موقفها من مستقبل العقوبات المفروضة على روسيا، بما يعكس تطور الموقف السياسي تجاه الأزمة”