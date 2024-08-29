مع قرب انتهاء عقده مع ناديه.. صلاح لا يفكر في مستقبله

مع اقتراب انتهاء عقد محمد صلاح، جناح ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كشف اليوم الخميس، أنه يأخذ الأمور بـ”يوماً بيوم”، ولا يفكّر في مستقبله رغم تبقي عام واحد فقط له مع ناديه.

وأوضح الجناح المصري، البالغ من العمر 32 عاماً، في حديث لقناة «سكاي سبورتس»، قبل مواجهة الأحد المقبل ضد الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، أنه لا يفكر في العام المقبل أوالمستقبل.

وقال محمد صلاح، “لقد جئت للموسم الجديد وقلت لنفسي بقي لي عام واحد، لذا دعنا نستمتع به، لا تفكر في العقد الآن، لا تفكّر في أي شيء الآن، دعنا نستمتع به فقط”.

وأكمل: “لا أريد التفكير في العام المقبل أو في المستقبل، دعونا نستمتع بالعام الحالي وسنرى”.

وختم حديثه: “كل أسبوع هذا هو أهم شيء، فقط فكّر في مباراة تلو الأخرى، أشعر بالسعادة لوجودي هنا، وهذا كل شيء”