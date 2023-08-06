مع قرب انتهاء مهلة «إيكواس».. الجزائر وتشاد وبنين يُحذرون من التدخل في النيجر

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من التدخل العسكري في النيجر، وقال إنّ التلويح بالتدخل تهديد مباشر للجزائر.

وشدد الرئيس تبون على أنّ «التدخل العسكري لا يحل أي مشكلة بل يؤزم الأمور. الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها»، وفقا لقوله.

في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التشادي داود يحيى إنّ بلاده لن تتدخل عسكريا في النيجر، وحث الجميع على الحوار لعودة الاستقرار إلى هذا البلد. ودعا يحيى شعب النيجر إلى الانتباه لما سماه المخاطر المحدقة ببلدهم.

وفي نيجيريا، دعا مجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بصفته لمجموعة إيكواس إلى تشجيع القادة الآخرين بالمجموعة على «تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية».

وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أنّ الدبلوماسية تظل «الحل المفضل» لكنه قال إنّ بلاده ستحذو حذو «إيكواس» إذا قررت التدخل.