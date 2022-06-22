مع قرب انتهاء مهمة «وليامز».. الاتحاد الإفريقي يرشح 4 شخصيات كمعوثين إلى ليبيا

قال موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي إنّ الاتحاد الأفريقي أرسل مؤخرا قائمة بـ4 مرشحين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لشغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا.

وتابع الموقع الفرنسي أنّه مع استعداد المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لترك منصبها في 30 يونيو، بدأ الوقت ينفذ لشغل منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي ظل شاغرا منذ استقالة يان كوبيش في نوفمبر الماضي.

وبيّن أفريكا أنتليجنس أنّ الاتحاد الأفريقي قدم في أوائل يونيو قائمة بالمرشحين المحتملين إلى غوتيريش، بما في ذلك وزير الخارجية السوداني السابق مصطفى عثمان إسماعيل الذي عمل لبعض الوقت في مكتب رئيس الدولة السابق عمر البشير، وشغل منصب سفير السودان لدى الأمم المتحدة في بروكسل.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإنّه من بين المرشحين الآخرين الذين يدفع بهم الاتحاد الإفريق، هم وزير الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو الآن رئيس ديوان الرئيس الموريتاني وقد تولى هذا المنصب الجديد في أبريل.

وأشار موقع أفريكا أنتليجنس إلى أنّ الاتحاد الأفريقي يقوم أيضا بتوجيه مسار الدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب إفريقيا من 2014 إلى 2021، وهو الآن الوسيط في غينيا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من أجل شغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا.

أما رابع شخص على قائمة الاتحاد الأفريقي هو مامان سامبو صديقو من النيجر وهو الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان ممثل الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل منذ عام 2021 بعد دوره كسكرتير تنفيذي لمجموعة الساحل الخمس.

وقال الموقع إن وزير الخارجية التونسي الأسبق منجي الحامدي لم يكن من بين أولئك الذين اختارهم الاتحاد الأفريقي على الرغم من أن هذا الاختيار يحظى بشعبية بين فريق غوتيريش ودعمه من قبل عدة دول في المنطقة.