مع قرب انتهاء ولايته.. «بايدن» يقرأ كتاب معادياً إلى إسرائيل (صور)

مع قرب انتهاء ولايته، ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، “توجه إلى أحد المكاتب وفاجأ المتفرجين باختيار نسخة من كتاب يصف إنشاء إسرائيل بأنه “استعمار” قوبل بـ “مقاومة” فلسطينية”.

وبحسب الصحيفة، “غادر بايدن، مكتبة نانتوكيت بوكوركس، وهو يحمل أمام الصحافة نسخة من كتاب “حرب المائة عام على فلسطين: تاريخ الغزو الاستعماري والمقاومة، 1917-2017″ للأستاذ بجامعة كولومبيا رشيد الخالدي”.

وأوضحت “نيويورك بوست”، أن “الكتاب يحمل طابعا “معاديا لإسرائيل بشكل واضح” فهو يدرس: تاريخ فلسطين من خلال منظور الحرب الاستعمارية التي شنتها أطراف مختلفة ضد السكان الأصليين لصالح الشعب اليهودي، كما يسلط الضوء على سياسات إسرائيل التمييزية تجاه الفلسطينيين”.

وبحسب الصحيفة، فإن “مؤلف الكتاب، الأستاذ في جامعة كولومبيا رشيد الخالدي، وهو من أصل فلسطيني ولبناني، يشير إلى الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب باعتبارها “ناطقة باسم” إسرائيل ويتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقيادة “الحكومة الأكثر تطرفا” في تاريخ بلاده”.