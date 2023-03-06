مع قرب شهر رمضان.. «الدبيبة» يدعو لتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة السوق المحلي

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تشكيل غرفة طوارئ خلال شهر رمضان لمتابعة السوق المحلي وتوفر السلع وأسعارها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ومدير جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية وعدد من مسؤولي الوزارة والجهاز، لمتابعة توفر السلع وضبط جودتها وسعرها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدبيبة على ضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في أسعارها.

وشدد الدبيبة على ضرورة متابعة استيراد اللحوم واعتماد الدول المورَّدة منها، ووجود مراجعة دورية للدول ومراعاة الاشتراطات الصحية وضمان طريقة الذبح.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة عقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط انسيابية السلع وتحديد أسعارها.

من جانبه، ذكر الحويج أن السلع التي تحتاجها الأسر في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل، وأنّ هناك متابعة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي ستساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع.