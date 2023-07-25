مع مراقبي التعليم.. «المقريف» يبحث استعدادات العام الدراسي المُقبل

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف مع النقيب العام للمعلمين، عبدالنبي المنف استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل.

وتطرق اللقاء، الذي حضره نقيب معلمي بلدية سلوق ونقيب معلمي بلدية المرج صرف رواتب معلمي العقود المحالة إلى وزارة المالية، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية، لتعزيز مهارات المعلمين ورفع كفاءتهم، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة التعليم.

وسبق أن أعلن وزير التربية التعليم موسى المقريف انطلاق العام الدراسي الجديد في الثالث من سبتمبر المقبل، بعد وصول شحنات الكتب المدرسية المخازن.