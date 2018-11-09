مع مطلع 2019.. مصر تلغي الجمارك على السيارات الأوروبية

وأوضح “سوركوش” أن هذه الخطوة تأتي بموجب اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ‏العلاقات بين ‫الجانبين تشمل كافة المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما ذكر “سوركوش” أن الإعلان الرسمي في هذا الصدد صدر اليوم في القاهرة، خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد تقدمت إلى الاتحاد الأوروبي بطلب تأجيل إلغاء الرسوم على السيارات الأوروبية، لمدة تتراوح بين عام أو عامين، حسب ما ذكرته 3 مصادر مطلعة لنشرة “إنتربرايز” وهو ما قوبل على ما يبدو برفض الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبنود اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، فإن الرسوم الجمركية على واردات مصر من السيارات الأوروبية ستلغى بحلول 2019، علما بأن مصادر رسمية أكدت في سبتمبر الماضي اتجاه الحكومة المصرية إلى تأجيل تطبيق الخفض الأخير في الرسوم على السيارات الأوروبية، والبالغة 10%.