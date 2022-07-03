مع نظيره النمساوي.. «شكري» يُؤكد رفض بلاده للحلول العسكرية واستمرار اعترافها بالنواب

أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري رفض بلاده الحلول العسكرية في ليبيا.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي، إنّ الحوار هو السبيل الوحيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت بما يتوافق مع مصالح الشعب الليبي وسيادة البلاد.

وأوضح الوزير المصري أنّ مصر تدعم الجهود التي بذلت من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة ثم بجنيف واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار.

وتابع شكري أنّ الاضطرابات التي حصلت تؤشر على عدم رضا شريحة واسعة من الليبيين لتأجيل الانتخابات، لافتا إلى أنّ القاهرة دعمت منتدى الحوار السياسي الليبي وما اتخذه من قرارات، لكنه لم ينفذ وتم تجاوز المدى الزمني لتنفيذ خارطة الطريق.

وبيّن شكري أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي المعترف به منذ 2014، ومصر مستمرة في الدفع نحو تحقيق توافق ليبي بحكم الجوار، داعيا إلى احترام شرعية مجلس النواب والمجلس الرئاسي والسير نحو الانتخابات، وإخراج كافة المقاتلين الأجنبية من ليبيا وحل مشكلة التشكيلات المسلحة.