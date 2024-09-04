مع نهاية 2024.. انطلاق خدمة «سامسونغ باي» في السعودية

أعلنت شركة «سامسونغ» إطلاق خدمة «سامسونغ باي» في السعودية لتعزيز الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية (سامسونغ).

وكشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن توقيع اتفاقية مع شركة «سامسونغ»؛ لإتاحة خدمة «سامسونغ باي» في المملكة خلال الرُّبع الرابع من عام 2024، وذلك على هامش مؤتمر «فنتك 24» المنعقد في الرياض.

تتيح خدمة «سامسونغ باي» للمستخدمين في السعودية إجراء المعاملات المالية بسرعة وأمان باستخدام جوالاتهم الذكية، معتمدة على تقنيتَي «الاتصال قريب المدى (NFC)»، و«نقل البيانات الآمن المغناطيسي (MST)». وستمكّن الخدمة المستخدمين من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية عبر تطبيق «محفظة سامسونغ»، مما يوفر تجربة دفع متطورة وآمنة.

وتُعد السعودية واحدةً من كبرى الأسواق لشركة «سامسونغ» في منطقة الشرق الأوسط. وفقاً للإحصاءات الحديثة، تمتلك «سامسونغ» نحو 24 في المائة من حصة السوق للجوالات الذكية في المملكة. يُقدّر عدد مستخدمي جوالات «سامسونغ» في السعودية بالملايين، مما يعكس الطلب الكبير على أجهزة الشركة.

وتهدف هذه الخدمة إلى توسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وذلك من خلال تحفيز القطاع المالي على تقديم أحدث وسائل الدفع للمستخدمين. تعكس هذه الخطوة التزام «ساما» بتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية عبر نظام «مدى»، لدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

ويمثل إطلاق خدمة «سامسونغ باي» في السعودية خطوةً مهمةً نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي وتحقيق التحول الرقمي، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق أهداف «رؤية 2030» في تعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.