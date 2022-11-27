مع هطول الأمطار الغزيرة.. مدارس مقفلة وأخرى مفتوحة في طرابلس

بدئت مساء أمس اللسبت التقلبات الجوية التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة بكميات كبيرة، مما تسبب في غرق عدد من الطرقات.

وأعلنت بلديات حي الأندلس وعين زارة وأبو سليم تعليق الدراسة غدا الأحد بشكل عام؛ بسبب المنخفض الجوي الذي تشهده معظم المدن في ليبيا.

في المقابل نشرت مراقبات التعليم في بلديات طرابلس المركز وسوق الجمعة وتاجوراء إعلام استمرار الدراسة غدا الأحد داخل نطاق بلدياتهم.

بينما نشرت بلدية سوق الجمعة تنويها تعلن فيه للمدارس التي تحيط بها تجمعات لمياه الأمطار تعليق الدراسة فيها، أما المدارس التي لا تعاني من تجمعات لمياه الأمطار فلتفتح أبوابها ولتستمر بها الدراسة بشكل اعتيادي

ورأت مراقب التربية والتعليم جنزور، تعليق الدراسة ليوم الأحد فقط باستثنــاء طلبة ( الدور الثاني) لإتمام مرحلة التعليم الثانوي، وإدارات المدارس.