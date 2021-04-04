مع وصول أول شحنة لقاح.. «الدبيبة» يدعو الليبيين للتسجيل في منظومة التطعيم

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عقب وصول أولى الدفعات من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، الليبيين للتسجيل في منظومة التطعيم.

وقال الدبيبة في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد: “أول الغيث قطرة.. وصول أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تواليا، وأدعو الليبيين للتسجيل في منظومة التطعيم”.

أول الغيث قطرة… بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا

على أن تصل باقي الشحنات تواليا.



أدعو الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم وتمنياتي بالسلامة للجميع. pic.twitter.com/lsWuCISoEn — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) April 4, 2021

واستلمت مخازن وزارة الصحة بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، شحنة من لقاح سبوتنيك الروسي تتضمن (101250) جرعة ضمن جهود وزارة الصحة لبدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشرف على تخزين اللقاح أمناء المخازن المختصين ضمن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة.، وذلك اعتماداً على الطرق المعتمدة للتخزين من قِبل منظمة الصحة العالمية.

وتعد هذه الشحنة هي الأولى ضمن سلسلة شحنات ستصل تباعًا تحت إشراف مباشر من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبمتابعة من وزير الصحة علي الزناتي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة.

يُذكر أن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض عقدا سلسلة اجتماعات مشتركة مع أعضاء لجنة الإعداد لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، تم خلالها وضع التجهيزات لانطلاق وبدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، من خلال تجهيز (430) مركز للتطعيم موزعة على كافة ربوع ليبيا.

كما تم تنظيم دورات في جميع البلديات للعاملين الصحيين والمسؤولين عن إعطاء اللقاح، وتدريب (95) طبيب للتعامل مع أي أعراض تحدث نتيجة أخذ اللقاح.

وصول شحنة من لقاح سبوتنيك إلى مخازن وزارة الصحة. الأحد 4 أبريل 2021م. تم صباح اليوم وصول شحنة من لقاح سبوتتيك بعدد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني‏ في الأحد، ٤ أبريل ٢٠٢١