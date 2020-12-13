مع وصول ناقلة أنوار أفريقيا.. «البريقة» تدعو إلى عدم الهلع

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، بأن عمليات دخول وحركة النواقل البحرية تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعدة مسبقا لوصولها للموانئ الليبية.

وأعلنت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وصول فجر اليوم الأحد الناقلة أنوار أفريقيا لمنطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري وهي تستعد للدخول لمنطقة الــتوزيع حـــال تحسن الطقس، مشيرةً إلى أن تأخرها سببه سوء الأحوال الجوية وهو الأمر الذي تم التنويه عنه في سابقاً.

كما أعلنت الشركة عن انتهاء الناقلة أنوار الخليج من الشحن أمس ليلا وهيا في طريقها لميناء طرابلس البحري.

كما أفادت الشركة بوجود خزان جاهز للاستلام من مصفاة الزاوية بكمية 7400 طن و جـــاري العمل علي ضخه لمستودعات الشركة، منوهةً بأن عمليات الإمداد من مستودع الزاوية لشركات التوزيع مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال المحطات، وتوقعت وصول ناقلة بنزين 95 لميناء الزاوية بتاريخ 16 ديسمبر الجاري.

وأشارت شركة البريقة إلى أن حركة النواقل بميناء مصــراتة تسير وفق البرنامج المجــدول ووصول الناقـــلة (قيما) اليوم و المحملة بوقود البنزين ومباشرة عمليات الضخ والتوزيع.

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود بنوعيه متوفر، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة والتي هدفها المواطن البسيط.

ولفتت الشركة إلى أن خطواتها ثابته وتسعى إلى التغلب على جميع الظروف والعوائق.