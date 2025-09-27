مفاجآت غير متوقعة.. هواتف شهيرة ضمن قائمة الأكثر تعرضاً للأعطال!

في تقرير تقني موسّع نشره موقع “وِيتش“ (Which) البريطاني المتخصص في حماية المستهلك، أزيح الستار عن نتائج دراسة اعتمدت على بيانات 15644 هاتفاً ذكياً من 14 علامة تجارية كبرى بينها: آبل، سامسونغ، هواوي، ونوكيا.

وتهدف الدراسة إلى تحديد معدلات الأعطال في الأجهزة الذكية خلال فترة الاستخدام الممتدة من السنة الأولى وحتى 6 سنوات.

أبرز نتائج الدراسة

سوني وهواوي: سجلتا أعلى نسب أعطال بعد 6 سنوات من الاستخدام.

ون بلس، ريلمي، غوغل: تفوقت بموثوقية عالية، إذ لم تتجاوز نسب الأعطال فيها 11%.

سامسونغ وآبل: جاءتا في موقع متوسط مع نسب أعطال بلغت 13% و15% على التوالي.

أوبو: وُصفت بأنها جديرة بالاهتمام لكثرة إصداراتها.

ريلمي: اعتُبرت من العلامات الموثوقة رغم قلة طرازاتها.

الأعطال الأكثر شيوعاً

مشاكل البطارية (29%) مثل سرعة النفاد أو التدهور المبكر للأداء.

بطء الهاتف أو توقفه (5%).

تعطل النظام (4%).

مشاكل التحديثات البرمجية (3%).

أعطال نادرة شملت بصمة الإصبع والتعرف على الوجه وحتى الاشتعال (أقل من 1%).

توصيات الخبراء

فقط 8% من الهواتف تتعرض للأعطال خلال أول 3 سنوات، ما يعني أن الغالبية تعمل بكفاءة جيدة.

تحديثات الأمان تمثل خط الدفاع الأول ضد المخاطر، إذ أن طول الفترات بلا تحديث يجعل الأجهزة أكثر عرضة للتهديدات.

بعض الشركات مثل آبل وغوغل وعدد من طرازات سامسونغ تقدم دعماً برمجياً يصل إلى 5 سنوات، بينما تكتفي علامات أخرى بفترة لا تتجاوز سنتين.