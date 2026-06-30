سقوط الكبار.. مفاجآت كبرى في كأس العالم 2026.

بدأت ملامح الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 بالتشكل مبكرًا، بعدما نجحت 4 منتخبات في حجز بطاقتها رسميًا إلى دور الـ16، مع انطلاق منافسات دور الـ32 التي شهدت مفاجآت ونتائج مثيرة.

وضمن منتخب المغرب تأهله بعد مواجهة قوية أمام هولندا انتهت بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم “أسود الأطلس” المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في مباراة أكدت شخصية المنتخب المغربي وقدرته على الحسم في اللحظات الحاسمة.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة منتخب كندا في دور الـ16، في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية.

كما حجز منتخب البرازيل بطاقة العبور بعد فوز مثير على اليابان بنتيجة 2-1، ليواصل مسيرته في البطولة.

وفي واحدة من أبرز مفاجآت المونديال، واصل منتخب باراغواي كتابة قصة استثنائية بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح 5-4، في نتيجة لفتت أنظار المتابعين وأحدثت صدمة في البطولة.

من جهته، نجح منتخب كندا في بلوغ الدور ذاته بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليكتمل أول مربع من المتأهلين إلى دور الـ16.

وتشير بداية الأدوار الإقصائية إلى نسخة استثنائية من كأس العالم، في ظل النظام الجديد الذي زاد عدد المنتخبات المشاركة، ما رفع من حدة المنافسة وأضفى طابعًا أكثر إثارة منذ الأدوار الأولى.

تعكس هذه النتائج بداية مرحلة جديدة في كأس العالم 2026، حيث أدى توسيع عدد المنتخبات إلى زيادة فرص المفاجآت، مع بروز منتخبات غير تقليدية في الأدوار المتقدمة إلى جانب القوى الكروية الكبرى.