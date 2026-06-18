مفاجآت وتوازن كبير.. قراءة شاملة لنتائج «الجولة الافتتاحية» بكأس العالم

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وسط نتائج متباينة فرضت توازنًا واضحًا في معظم المجموعات، مع بداية تعكس تقاربًا كبيرًا في مستويات المنتخبات وتنافسًا مفتوحًا على بطاقات التأهل، بحسب نتائج المباريات الرسمية.

وشهدت الجولة الافتتاحية تقاربًا لافتًا في الأداء والنتائج، إذ انتهت عدة مجموعات بتساوي النقاط بين المنتخبات أو بفوارق طفيفة، ما يعكس ملامح صراع قوي خلال الجولات المقبلة في سباق التأهل إلى دور الـ32.

في المجموعة الأولى، تصدرت المكسيك وكوريا الجنوبية الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما بقيت التشيك وجنوب إفريقيا دون نقاط، بعد فوز المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، وانتصار كوريا الجنوبية على التشيك بهدفين مقابل هدف.

أما المجموعة الثانية، فشهدت حالة توازن كاملة بعد تعادل جميع المنتخبات، حيث حصدت سويسرا وكندا وقطر والبوسنة والهرسك نقطة واحدة لكل منها، عقب تعادل كندا مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله، وقطر مع سويسرا بالنتيجة ذاتها.

وفي المجموعة الثالثة، تصدر منتخب إسكتلندا برصيد 3 نقاط، بينما تقاسمت المغرب والبرازيل نقطة واحدة لكل منهما، وبقيت هايتي دون رصيد، بعد فوز إسكتلندا على هايتي بهدف دون مقابل وتعادل البرازيل مع المغرب بهدف لمثله.

وسجلت المجموعة الرابعة صدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا برصيد 3 نقاط لكل منتخب، فيما لم تحصد تركيا وباراغواي أي نقطة، عقب فوز الولايات المتحدة على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، وانتصار أستراليا على تركيا بهدفين دون رد.

وفي المجموعة الخامسة، انفردت ألمانيا وكوت ديفوار بالصدارة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما خرجت الإكوادور وكوراساو دون نقاط، بعد فوز ألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف، وانتصار كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد.

أما المجموعة السادسة، فتصدرت السويد الترتيب بـ3 نقاط، فيما حصدت اليابان وهولندا نقطة واحدة لكل منهما، وبقيت تونس دون نقاط، بعد فوز السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف، وتعادل هولندا مع اليابان بهدفين لمثلهما.

وفي المجموعة السابعة، تكررت حالة التوازن الكامل، حيث حصلت نيوزيلندا وإيران وبلجيكا ومصر على نقطة واحدة لكل منتخب، بعد تعادل بلجيكا مع مصر بهدف لمثله، ونيوزيلندا مع إيران بهدفين لكل فريق.

وشهدت المجموعة الثامنة السيناريو ذاته، إذ حصدت أوروغواي والسعودية وإسبانيا والرأس الأخضر نقطة واحدة لكل منتخب، بعد تعادل أوروغواي مع السعودية بهدف لمثله، وإسبانيا مع الرأس الأخضر دون أهداف.

وفي المجموعة التاسعة، تصدرت النرويج الترتيب بفارق الأهداف عن فرنسا برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما بقيت السنغال والعراق دون نقاط، بعد فوز النرويج على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف، وانتصار فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما المجموعة العاشرة، فشهدت صدارة مشتركة بين الأرجنتين والنمسا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما خسر الأردن والجزائر مباراتهما الأولى دون نقاط، بعد فوز الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، وانتصار النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي المجموعة الحادية عشرة، تصدر منتخب كولومبيا بـ3 نقاط، وجاءت الكونغو الديمقراطية والبرتغال بنقطة لكل منهما، فيما بقيت أوزبكستان دون نقاط، بعد فوز كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

وتساوت إنجلترا وغانا في صدارة المجموعة الثانية عشرة برصيد 3 نقاط لكل منتخب، بينما لم يحصد بنما وكرواتيا أي نقطة، بعد فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وانتصار غانا على بنما بهدف دون رد.

وتشير نتائج الجولة الأولى إلى انطلاقة متوازنة في كأس العالم 2026، مع غياب الحسم المبكر وارتفاع مستوى التنافس بين المنتخبات، ما ينذر بجولات أكثر حسمًا وإثارة في الطريق نحو الأدوار الإقصائية.