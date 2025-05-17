مفاجأة تقنية.. هاتف بكاميرات احترافية وشحن خارق

في خطوة لافتة لعشاق الأداء القوي والتصوير الفائق، كشفت Realme عن هاتفها الجديد GT 7T الذي يجمع بين تصميم مقاوم للعوامل القاسية، وكاميرات بدقة مذهلة، وتقنية شحن فائق السرعة قد تعيد تعريف تجربة الهواتف الذكية. الهاتف الجديد يأتي بشاشة لامعة، ومعالج قوي، وبطارية بسعة ضخمة 7000 ميلي أمبير تُشحن بالكامل خلال دقائق… فهل يكون المنافس الأشرس هذا العام؟

وأعلنت Realme عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات مميزة من بينها الكاميرات عالية الأداء وتقنية الشحن السريع جداً للبطارية.

وحصل Realme GT 7T على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، تتضمن عدسة ultrawide، وتدعم تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل، وتدعم بدورها توثيق الفيديوهات بدقة 4K ومعدل 30 إطاراً في الثانية، أما من حيث التصميم، فجاء الهيكل مقاوماً للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، بأبعاد (162.4×76×8.3) ملم، ووزن 202 غرام، مع قدرة فائقة على مقاومة الصدمات عند السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر.

وبحسب الشركة، زُوّد الهاتف بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.8 بوصة، بدقة (2800×1280) بيكسل، وتردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 6000 شمعة/متر مربع تقريباً، ومحميّة بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة Realme UI 6.0، مدعومًا بمعالج Mediatek Dimensity 8400 Max ومعالج رسوميات Mali-G720، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل حتى 512 غيغابايت.

ووفق الشركة، من أبرز نقاط القوة بطاريته الضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير، والتي تدعم تقنية شحن فائق السرعة بقدرة 120 واط، إضافة إلى دعمه لمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، فضلًا عن تقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بُعد.

هذا وشهدت سوق الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة تنافسًا محمومًا بين الشركات لتقديم أجهزة تجمع بين الأداء العالي، وتقنيات التصوير المتطورة، وعمر البطارية الطويل، مع سرعة الشحن التي تلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة، وRealme، كواحدة من الشركات الصاعدة بقوة في قطاع الهواتف الذكية، ركزت في هاتف GT 7T الجديد على تلبية هذه المعادلة الصعبة، عبر دمج كاميرات متقدمة تتيح تصوير فيديوهات وصور عالية الجودة، وشاشة كبيرة ذات معدل تحديث عالٍ لتجربة سلسة، مع بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع، ما يجعل الهاتف منافسًا قويًا في الفئة المتوسطة إلى العليا، كما أن مقاومة الماء والغبار وفق معايير عالمية، ومتانة الهيكل في وجه الصدمات، تعكس توجهًا متزايدًا لدى المستخدمين نحو أجهزة موثوقة تتحمل الاستخدام اليومي القاسي، وهو ما يعزّز مكانة Realme في السوق التنافسي.