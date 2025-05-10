مفاجأة في تحديد موعد عيد الأضحى.. مصر والسعودية قد يحتفلان بيومين مختلفين

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن المعهد لا يتدخل في تحديد موعد عيد الأضحى، موضحاً أن الأمر في هذا الشأن يُترك بالكامل للمملكة العربية السعودية، كونها الدولة المضيفة لمناسك الحج.

وأضاف رابح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تتمتع باستقلالية تامة في تحديد موعد عيد الفطر فقط، حيث يقدم المعهد تقريره الفلكي لفضيلة مفتي الجمهورية الذي يعلنه بدوره للرأي العام، مشيراً إلى أن الحسابات الفلكية المصرية “بلغت درجة عالية من الدقة وتكاد تكون مطابقة للواقع”.

وبحسب موقع “القاهرة24″، أوضح أنه في حال اختلفت الرؤية المصرية مع السعودية بشأن موعد عيد الأضحى، فقد يؤدي ذلك إلى “وجود وقفتين”– إحداهما في مصر والأخرى في السعودية– وهو ما حدث في بعض السنوات السابقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستتحرى هلال شهر ذي الحجة بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، تمهيداً لإعلان نتيجة الرؤية الشرعية بالتزامن مع ما ستعلنه المملكة العربية السعودية وغالبية الدول العربية.

وبحسب الحسابات الفلكية، من المرجح أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 28 مايو، على أن توافق وقفة عرفات الخميس 5 يونيو، ويحل عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025.