مفاجأة كأس العالم 2026.. أسعار مواقف السيارات تصل إلى 175 دولار!

تستعد النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم 2026 لتسجيل أرقام قياسية، ليس فقط في الملاعب، بل أيضًا في مواقف السيارات، إذ من المتوقع أن ينفق المشجعون مبالغ كبيرة مقابل ركن سياراتهم خلال المباريات.

وكشف الموقع الرسمي للفيفا عن أن أسعار تذاكر ركن السيارات تصل إلى 175 دولارًا لكل مركبة في مباراة نصف النهائي، بينما تبلغ تكلفة ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارًا، وفي دور الثمانية 125 دولارًا.

هذه الأسعار أثارت دهشة عشاق الرياضة، خصوصًا في الولايات المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على السيارات، والتي تعد إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يتم تسعير تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات بداية من 60 دولارًا، فيما اعتمد الفيفا تسعيرًا مرنًا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر.

ويُشار إلى أن عددًا محدودًا من الملاعب الـ16 المستضيفة لمباريات كأس العالم طرحت تذاكر ركن السيارات للبيع عبر الإنترنت حتى الآن، بينما لم تتوفر مواقف سيارات في مدن مثل مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الافتتاحية، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية.

هذا التباين في أسعار المواقف يضيف بعدًا جديدًا لتجربة المشجعين، الذين سيحتاجون إلى التخطيط المسبق لتأمين موقف سياراتهم أثناء حضور المباريات.