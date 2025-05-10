مفاجأة.. كريم بنزيما ينتقل إلى الدوري الأمريكي!

في خطوة مفاجئة لعشاق كرة القدم، أفادت صحيفة “نيويورك بوست” أن مهاجم نادي الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيما، بدأ اتخاذ الإجراءات للانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم “MLS” في الموسم المقبل.

ووفقًا لمصادر قريبة من اللاعب، فإن بنزيما، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، يخطط للانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في أمريكا وكندا والمكسيك. وبحسب التقرير، استعان بنزيما بمحامي الهجرة البارز في نيويورك، مايكل وايلدز، الذي سبق أن مثل السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعائلتها، لتأمين تأشيرة “P-1” الخاصة بالرياضة، وهي نفس التأشيرة التي حصل عليها اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو قبل انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

من جانبه، وصف وايلدز بنزيما بأنه “أحد أعظم المهاجمين على مر العصور”، وهو ما يعكس القيمة الرياضية الكبيرة التي سيضيفها اللاعب إلى الدوري الأمريكي.

ورغم التكهنات حول مستقبله، لم يصدر أي تصريح رسمي من بنزيما بشأن انتقاله أو رغبته في الرحيل عن نادي الاتحاد. يُذكر أن بنزيما كان قد انضم إلى نادي اتحاد جدة في صيف 2023 قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال ضخمة، حيث وقع عقدًا مع النادي السعودي حتى صيف 2026، مما يمنحه الحق في التفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل. إلا أن إدارة نادي الاتحاد تعمل بكل جهد على إبقاء اللاعب في صفوفها لفترة أطول.