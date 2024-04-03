مفاجأة مدوية.. جيرارد بيكيه قيد التحقيق ومهدد بالسجن

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن جيرارد بيكه لاعب نادي برشلونة السابق مهدد بالسجن في القضية نفسها التي قُبض اليوم الأربعاء، بسببها على لوليس روبياليس رئيس اتحاد الكرة الإسباني السابق.

وألقى الحرس المدني الإسباني القبض على روبياليس، بعد وصوله إلى إسبانيا، إذ سيتم التحقيق معه بتهم الفساد.

ونشرت بضع صحف إسبانية فيديو للحظة وصول روبياليس وقيام شخص ما بانتظاره ومطالبته بالدخول إلى شاحنة سوداء، وهو ما قام به دون أي اعتراض.

وكان من المقرر أن يعود روبياليس، الذي يتم التحقيق معه في جرائم فساد مزعومة في محكمة ماخاداوندا، إلى البلاد يوم السبت المقبل، رغم أنه قرَّر أخيرًا تقديم موعد عودته إلى إسبانيا.

وكان روبياليس سافر إلى الدومينيكان، التي لا تربطها اتفاقات مع إسبانيا بشأن تسليم المطلوبين “قضائيًّا”، علمًا بأنه مهدد بالحبس في قضية “الاعتداء الجنسي”، بينما لا تزال التحقيقات جارية في “مزاعم الفساد”.

ويحقق القضاء في العقود غير القانونية المحتملة خلال السنوات الخمس الماضية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالتزامن مع الفترة التي قضاها روبياليس على رأس الاتحاد.

وحسب صحيفة سبورت فإن بيكيه متورط مع روبياليس في القضية نفسها، حيث يعتبر قيد التحقيق وسيتم استجوابه في أقرب وقت ممكن.

ووفقا للصحيفة فإن بيكيه حصل على عمولات لشركته من خلال تنظيم بعض بطولات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.