مفاجأة مدويّة.. «ميسي» قد يعود إلى برشلونة!

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يتخذ قراراً سيشكل تحولا مثيرا في مسيرته الكروية، إذ يفكر نجم أنتر ميامي بالعودة إلى فريقه طفولته برشلونة الإسباني، بعد أن ينتهي عقده في نهاية 2025.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021 بعد رحلة استمرت لـ21 عاماً بين جدران ملعب كامب نو، عاش 4 سنوات منها مع فرق الشباب و17 بقميص الفريق الأول.

وحقق ليونيل ميسي داخل برشلونة لقب الهداف الأفضل في تاريخ النادي والكلاسيكو والدوري الإسباني وحقق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ولم يكن متوقعاً عقب رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2021 أن يعود ميسي مجدداً إلى الدوري الإسباني ويرتدي قميص برشلونة.

ولكن الصحفي الإسباني أليكس كاندال من قناة “داريكت تي في سبورتس” االلاتينية الناطقة بالإسبانية أكد عودة ميسي إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في نهاية 2025، ما يجعل هناك إمكانية لأن ينهي العقد بالتراضي مع فريقه الأمريكي قبل ارتداء الأحمر والأزرق مجدداً.

ويقدم برشلونة نتائج مميزة مع الألماني هانز فليك في الموسم الحالي وهو ما قد يمثل نقطة إغراء كبيرة للبرغوث للعودة من جديد.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بفارق المواجهات عن ريال مدريد الثاني وتأهل كوصيف لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا وسيخوض الثلاثاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد، بالإضافة لتحقيقه كأس السوبر المحلي على حساب ريال مدريد الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن ميسي قد سجل 672 هدفاً وصنع 303 آخرين مع العملاق الكتالوني خلال الفترة التي دافع فيها عن ألوان الفريق وحقق 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 لأبطال أوروبا ضمن مسيرة شهدت إحرازه 34 كأساً بقميص الكتالوني.