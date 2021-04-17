مفارز اللواء 444 قتال تنتشر بمناطق حيوية في العاصمة طرابلس

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، اليوم السبت، عن انتشار مفارزه في مناطق حيوية بصلاح الدين وطريق الشوك في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي للواء 444، بأن انتشار وحداته وتمركزها بشكل كثيف في عدد من التقاطعات يأتي ضمن خطة منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن والإستقرار والمجاهرة بالأمن.

اللواء 444 قتال يجاهر بالأمن إنتشار مفارز " اللواء 444 قتال" في مناطق حيوية بصلاح الدين وطريق الشوك وتمركزت الوحدات بشكل كثيف في عدد من التقاطعات ضمن خطة " منطقة طرابلس العسكرية" لفرض الأمن والإستقرار تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في السبت، ١٧ أبريل ٢٠٢١

هذا واقتحمت قوات اللواء 444 التابع للمنطقة العسكريّة طرابلس، أمس الجمعة، مقرّات أخرى تابعة لمجموعات مسلحة لا تأتمر بأوامر الدّولة في مناطق صلاح الدين والسّدرة، وصادرت الذخائر والأسلحة التي كانت بحوزة هذه المجموعات، وذلك في إطار خطة منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن.

ضمن العمليّات المستمرّة لفرض الأمن وحفظ الإستقرار.. اقتحمت صباح اليوم "مفارز اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس… تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في الجمعة، ١٦ أبريل ٢٠٢١