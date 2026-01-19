مفاوضات إسرائيل وسوريا.. انسحابات عسكرية مقابل ضمانات أمنية بالجولان

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن آخر المستجدات المرتبطة بالمحادثات الجارية بين سوريا وإسرائيل حول اتفاقات محتملة تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية على الحدود.

وأفادت مصادر إسرائيلية للصحيفة بأن الاتفاقات المطروحة تشمل انسحاب إسرائيل من تسع مواقع عسكرية تسيطر عليها في هضبة الجولان، مع التباحث حول ترتيبات أمنية لضمان الاستقرار في المنطقة.

وتتضمن البنود الخلافية في هذه المفاوضات وقف المساعدات الإسرائيلية للطائفة الدرزية في جنوب سوريا ومحيط دمشق، وهو ما يشكل نقطة حساسة في المحادثات.

وذكرت المصادر أن هناك نقاشات حول انسحاب إسرائيلي من مناطق استراتيجية في جبل الشيخ، مقابل حصول إسرائيل على ضمانات أمنية من دمشق، في خطوة تهدف لتقليل التوتر على الحدود.

وحذر الجيش الإسرائيلي من بند محتمل يقضي بتقييد الضربات الإسرائيلية داخل سوريا، بما قد يؤدي إلى تعزيز قوة حزب الله، مؤكدًا أن أي تقييد للعمليات قد يسمح بإعادة فتح ممرات تهريب السلاح من إيران والعراق إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضغط بكل الوسائل على إسرائيل وسوريا من أجل التوصل إلى اتفاق يساهم في استقرار الوضع الأمني على حدودهما، وربما يمهد الطريق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مستقبلًا.

هذا وتعتبر الحدود السورية الإسرائيلية منذ عام 1967، بعد احتلال هضبة الجولان من قبل إسرائيل، نقطة توتر دائمة في المنطقة.

وشهدت العلاقات بين البلدين فترات من المواجهة والتفاوض، مع تدخل دولي متقطع لضبط الوضع، وكانت قوات الأمم المتحدة المنتشرة في هضبة الجولان منذ اتفاقية فصل القوات عام 1974.