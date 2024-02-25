مفاوضات الهدنة تسير على وقع القصف المتواصل على قطاع غزة

تواصل إسرائيلي هجومها البري والجوي، على قطاع غزة، في وقت تنشط فيه المفاوضات بوساطة أمريكية قطرية مصرية، للوصول إلى هدنة طويلة، يتم خلالها تبادل الأسرى و الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي اليوم 142، من الحرب قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه قتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما قتل فلسطيني، وأصيب آخرون في قصف الطيران لمنزل في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف الطيران المسير وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.

وقتل 3 فلسطينيين في قصف لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة، في حين شهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وفي بيت لاهيا، تم انتشال قتيل جراء قصف منزل، وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 29606 قتيلا ، و69737 جريحاً.