«مفاوضات بريكست» لندن تقول إن الفشل لا يزال الأرجح

ذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن مسؤولين في لندن إن احتمال الفشل في مفاوضات “بريكست” يبقى الأرجح على الرغم من “التقدم الجيد” الذي تحدث عن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه صباح اليوم.

وكان بارنييه صرّح سابقاً من صباح اليوم الخميس عن “تقدم جيد” في المفاوضات التجارية مع المملكة المتحدة، لكنه أكد أن “عقبات ما زالت قائمة”، قبل أسبوعين من الانفصال النهائي.

وقال بارنييه في تغريدة على تويتر “في هذه الجولة الأخيرة من المحادثات، أصبحت الشفافية والوحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى”. وحذر من أنه “لن نوقع إلا اتفاقا يحمي مصالح الاتحاد الأوروبي ومبادئه”.

In this final stretch of talks, transparency & unity are important as ever: Debriefed @Europarl_EN Conference of Presidents this morning on 🇪🇺🇬🇧 negotiations.



Good progress, but last stumbling blocks remain. We will only sign a deal protecting EU interests & principles. pic.twitter.com/L25PWCKYAG — Michel Barnier (@MichelBarnier) December 17, 2020