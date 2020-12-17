«مفاوضات بريكست» لندن تقول إن الفشل لا يزال الأرجح

ذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن مسؤولين في لندن إن احتمال الفشل في مفاوضات “بريكست” يبقى الأرجح على الرغم من “التقدم الجيد” الذي تحدث عن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه صباح اليوم.
وكان بارنييه صرّح سابقاً من صباح اليوم الخميس عن “تقدم جيد” في المفاوضات التجارية مع المملكة المتحدة، لكنه أكد أن “عقبات ما زالت قائمة”، قبل أسبوعين من الانفصال النهائي.
وقال بارنييه في تغريدة على تويتر “في هذه الجولة الأخيرة من المحادثات، أصبحت الشفافية والوحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى”. وحذر من أنه “لن نوقع إلا اتفاقا يحمي مصالح الاتحاد الأوروبي ومبادئه”.
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