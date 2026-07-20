مفاوضات لحسم الصفقة.. شيخ المدربين «البنزرتي» على أعتاب العودة للدوري الليبي

تسارعت وتيرة المفاوضات بين إدارة نادي الاتحاد والمدرب التونسي فوزي البنزرتي خلال الساعات الماضية، في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق يقضي بقيادة المدرب المخضرم للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وبحسب ما كشفته إذاعة ديوان أف أم التونسية، فإن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، بعدما رفعت إدارة الاتحاد من قيمة عرضها المالي، في محاولة لحسم المنافسة على خدمات البنزرتي وإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري الليبي.

ويأتي تحرك إدارة الاتحاد ضمن خطة لإعادة بناء الفريق بعد نهاية الموسم، حيث ترى أن المرحلة المقبلة تتطلب مدربًا يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة في إدارة المباريات الحاسمة، خاصة مع طموحات النادي في المنافسة على لقب الدوري الليبي والظهور بصورة قوية في الاستحقاقات القارية.

ويعد فوزي البنزرتي أحد أكثر المدربين تتويجًا في شمال أفريقيا، إذ سبق له قيادة أندية كبيرة في تونس والمغرب، كما خاض تجارب مع عدد من المنتخبات الوطنية، واشتهر بقدرته على صناعة فريق منافس في وقت قصير، إلى جانب خبرته الطويلة في البطولات الأفريقية والعربية.

كما يمتلك البنزرتي معرفة جيدة بأجواء الكرة الليبية، بعدما سبق له العمل في الدوري الليبي، وهو ما قد يسهل عملية تأقلمه مع الفريق في حال إتمام الاتفاق، ويمنحه أفضلية في التعامل مع طبيعة المنافسة واللاعبين.

وتشير المصادر إلى أن المفاوضات تركز حاليًا على بعض التفاصيل المتعلقة ببنود العقد، إلى جانب تشكيل الجهاز الفني والمدة الزمنية للتعاقد، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتسعى إدارة الاتحاد إلى حسم ملف المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى ينطلق الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد مبكرًا، ويمنح الجهاز الفني الوقت الكافي لتقييم قائمة اللاعبين، وتحديد احتياجات الفريق في سوق الانتقالات.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تحيط بالمفاوضات، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من إدارة نادي الاتحاد أو من المدرب التونسي، ما يعني أن الصفقة لا تزال في انتظار اللمسات الأخيرة قبل دخولها حيز التنفيذ.

وفي حال نجاح المفاوضات، فإن تعاقد الاتحاد مع فوزي البنزرتي سيعد من أبرز صفقات الأجهزة الفنية في الكرة الليبية هذا الصيف، بالنظر إلى قيمة المدرب وسيرته التدريبية، والطموحات الكبيرة التي يرفعها النادي للعودة إلى منصات التتويج محليًا والمنافسة بقوة على الساحة الأفريقية.