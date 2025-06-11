مفاوضات لندن.. فصل جديد في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين، يتضمن عدة بنود اقتصادية وتعليمية، أبرزها استيراد الولايات المتحدة للمعادن النادرة من بكين.

وأوضح ترامب أن الاتفاق يشمل أيضًا تسهيلات تتعلق بـالطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التسهيلات.

وفيما يتعلق بالشق التجاري، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستحصل بموجب الاتفاق على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، مقابل 10% لصالح الصين، في خطوة قال إنها تعكس “مكاسب قوية للولايات المتحدة ضمن هذا التفاهم الأولي”.

وخلال إعلان مشترك من الحكومتين الأمريكية والصينية، أفاد بأن الطرفين اتفقا على خفض جذري للرسوم الجمركية على واردات كل منهما، لفترة أولية مدتها 90 يومًا، في خطوة وصفها محللون بأنها “إنجاز مفاجئ” عزز من أداء الأسواق العالمية.

ووفقًا للبيان، ستخفض الولايات المتحدة رسومها على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما ستقلص الصين الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية من 125% إلى 10%، على أن يبدأ تنفيذ الإجراءات في 14 مايو/أيار 2025، وفق ما نشره البيت الأبيض.

وأكد البيان التزام الجانبين باتخاذ هذه الخطوات كجزء من مساعٍ لإقامة علاقة اقتصادية طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل، إدراكًا لأهمية العلاقات الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

فيما أكد نائب وزير التجارة الصيني، لي تشنغ قانغ، اليوم الأربعاء، أن بلاده والولايات المتحدة أجرتا محادثات تجارية معمقة وعقلانية ومهنية وصريحة، خلال يومين من المفاوضات المكثفة التي جرت في العاصمة البريطانية لندن.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني تصريحات لي تشنغ قانغ التي وصف فيها اللقاءات بأنها كانت “مهنية وعقلانية وعميقة وصريحة”، مشيراً إلى أن المحادثات تهدف إلى تحقيق تفاهم مشترك بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاءت هذه المحادثات في إطار متابعة تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين زعيمي البلدين خلال مكالمة هاتفية مهمة جرت في الخامس من يونيو، بالإضافة إلى جولة المحادثات التجارية التي عقدت سابقاً في جنيف.

وأوضح نائب الوزير الصيني أن الجانبين اتفقا على إطار عمل أساسي يُمكّن من تنفيذ هذا التوافق، خاصة في ما يتعلق بوقف الإجراءات التجارية المتبادلة وحل القضايا العالقة، مثل قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس.

من جانبه، أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن المحادثات مثّلت فرصة مهمة للتوصل إلى اتفاق يوقف الإجراءات التجارية المتبادلة، مما يمهد الطريق أمام علاقة تجارية أكثر استقراراً بين البلدين.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة استمرار التعاون لحل القضايا العالقة، بما في ذلك القيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة التي تلعب دوراً محورياً في الصناعات التكنولوجية.

وجاءت هذه المفاوضات في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات تمثل محاولة جادة لحل الخلافات التجارية التي شهدتها العلاقات بين واشنطن وبكين في الأشهر الأخيرة، والتي أسفرت عن فرض رسوم جمركية متبادلة أثرت على أسواق البلدين والعالم.

وكان البيت الأبيض قد وصف المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بأنها “مثمرة ومفيدة”، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية في الاقتصاد الصيني وسوقه الضخم.

ومن جهة أخرى، جدد الرئيس الصيني تحذيره لواشنطن بضرورة توخي الحذر في قضية تايوان، محذراً من مغبة السماح للانفصاليين المؤيدين لاستقلال الجزيرة بإثارة نزاع قد يجر البلدين إلى صراع مباشر.

ويأتي هذا التقدم في المحادثات التجارية وسط اتفاق مؤقت بين البلدين على تعليق متبادل لرسوم جمركية بنسبة 24% لمدة 90 يوماً، في محاولة لخفض حدة التوترات الاقتصادية التي أثرت على التجارة العالمية وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

هذا الاتفاق الجزئي يعكس رغبة الطرفين في إيجاد أرضية مشتركة للحوار المستقبلي، رغم التحديات السياسية والجيوستراتيجية التي تواجهها العلاقات الثنائية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.