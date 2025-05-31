مفتاح ذهبي.. ترامب يودع ماسك ويعلق على فيديو«ماكرون وبريجيت

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتسليم الملياردير إيلون ماسك مفتاحًا ذهبيًا للبيت الأبيض، تكريمًا لإنجازاته أثناء توليه منصب وزير الكفاءة الحكومية، في مراسم وداع ودية جرت بمكتب الرئيس بالبيت الأبيض.

وخلال تسليمه المفتاح، قال ترامب لماسك: “شكرًا لك إيلون، اعتنِ بنفسك”، مؤكداً أن ماسك أحدث تغييرًا جذريًا في طريقة العمل داخل الإدارة الأميركية وتعامل باحترافية عالية، مشيدًا بدوره في مواجهة نهج الاحتيال الحكومي.

وأوضح ترامب أن ماسك لم يغادر الإدارة بالكامل، وأن فريق وزارة الكفاءة الحكومية سيستمر في العمل ضمن الإدارة، معربًا عن تقديره لتغيير عقليات القيادات العليا في الوزارات الفيدرالية بفضل توجيهات ماسك.

وكانت وزارة الكفاءة الحكومية التي أسسها ترامب تحت قيادة ماسك، تهدف إلى خفض الهدر في الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة العمل الإداري الفيدرالي، وكشف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، عن اتفاق “صادم” كشفته الوزارة ولم يتم التصريح به في الكونغرس.

وغادر ماسك منصبه الحكومي ليعود للتركيز على مشاريعه الخاصة، من بينها شركتي “تيسلا” للسيارات الكهربائية و”سبيس إكس” للفضاء، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، المعروفة سابقًا بـ”تويتر”.

وخلال مراسم الوداع، أشاد ترامب بتأثير ماسك، قائلاً: “لقد غيّر إيلون بشكل هائل الطريقة التقليدية التي كانت تُدار بها الحكومة في واشنطن”.

ومن جانبه، أعرب ماسك عن تقديره لتجربته الحكومية، مشيرًا إلى أن فريق وزارة الكفاءة الحكومية يقوم بعمل رائع وسيواصل مهمته في المستقبل.

يُذكر أن ظهور ماسك بعين سوداء وكدمة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أثار تساؤلات حول سبب الإصابة، وشرح ماسك الموقف بابتسامة، قائلاً: “كنت أتجول مع إكس الصغير وقلت له، إلكمني في وجهي- وقد فعل”، في إشارة إلى طفله البالغ من العمر 5 سنوات والملقب بـ”إكس”.

وأضاف أنه لم يشعر بألم كبير في البداية، لكن الكدمة تحولت إلى اللونين الأسود والأزرق لاحقًا.

وردًا على سؤال بشأن الكدمة، مازح ماسك قائلاً: “لم أكن في أي مكان بالقرب من فرنسا”، في إشارة إلى الحادثة الشهيرة التي تعرض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون.

ترامب يوجه نصيحة طريفة للرئيس ماكرون بعد ضجة فيديو بريجيت في هانوي

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نصيحة فكاهية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر الضجة التي أثارها مقطع فيديو يظهر حركة يد بريجيت ماكرون أثناء مغادرتهما الطائرة الرئاسية في هانوي، الأحد.

وخلال مؤتمر صحفي، وعندما سئل ترامب عما إذا كانت لديه أي نصيحة للزوجين، ضحك وقال: “تأكدا من أن يبقى الباب مغلقًا”.

وأضاف: “لقد تحدثت إليه وهو بخير. إنهما بخير. إنهما شخصان طيبان حقًا أعرفهما جيدًا، ولا أعرف سبب كل هذا، لكنني أعرفه جيدًا، وهما بخير”.