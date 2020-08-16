مفتي الديار الفلسطينية: الصلاة في الأقصى وفق اتفاق التطبيع «حرام»

أفتى الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، بـ”حرمة” الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وفق الاتفاق التطبيعي بين الكيان الإسرائيلي والإمارات.

وقال حسين في تصريح لوكالة “الأناضول”: “الصلاة في المسجد الأقصى، مفتوحة، لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية وليس لمن يُطبّع ويتخذ من هذه القضية وسيلة للتعاطي مع الخطة الأمريكية المزعومة للتسوية صفقة القرن”.

وأضاف: “قلنا في فتوى سابقة، إن التعاطي مع صفقة القرن حرام، والتطبيع من مظاهر هذه الصفقة، وكل ما جاء من خلالها هو ممنوع، وباطل، وحرام”.

ودعا مفتي فلسطين، الذي يدّعون حرصهم على “زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه”، إلى “العمل على إزالة الاحتلال عنه، إن كانوا صادقين في دعواهم”.

وتابع الشيخ محمد حسين: “الزيارة من خلال التطبيع حرام لأنها تنفيذ لصفقة القرن، التي هي تفريط بالقدس لأن أحد بنودها أن القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي بما فيها المقدسات بطبيعة الحال”.

ولفت المفتي إلى أنه “لا وصاية لأحد على المسجد الأقصى من خلال الصفقات المشبوهة، وإنما الوصاية لمن يحرص ويدافع عن الأقصى وهي البوابة الفلسطينية والوصاية الأردنية والرعاية الهاشمية”.