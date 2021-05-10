مفتي الشيشان: العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى عمل إرهابي

أدان مفتي جمهورية الشيشان الشيخ صلاح الدين مجييف، اليوم الإثنين، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المُبارك بمدينة القدس المحتلة، واستخدام القوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص، ما أدى إلى إصابة المئات من المصلين والمرابطين داخل الحرم القدسي الشريف.

وأضاف مجييف في بيان صحفي أنه لا يمكن تسمية هذه الأعمال بأي شيء سوى عمل إرهابي، وأن دولة الاحتلال داست على حقوق الإنسان الأساسية في حرية الدين.

وأكد أن مسلمي جمهورية الشيشان يعتبرون الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، عدم احترام للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وان عدوان الاحتلال على الفلسطينيين ومقدساتهم لا يمكن أن يؤدي إلى إحلال السلام في المنطقة.

ودعا العالمين العربي والإسلامي إلى رفع صوتهم ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وإلى اتخاذ موقف لدعم صمودهم وتكثيف التحرك الدولي وبشكل جماعي ومشترك لوقف عدوان دولة الاحتلال.