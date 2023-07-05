مفتي عام ليبيا: لا يجوز فتح المسارات وأخذ أراضي المواطنين دون تعويضهم

قال مفتي عام ليبيا الدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني إنّ لايجوز للحكومة أخذ شيء من أراضي المواطنين أثناء فتح المسارات في الطرق إلا بعد تعويض مالكها.

وفي بيان مفصل ذكر الدكتور الغرياني أنّه لا يجوز إجبار صاحب الملك على بيع ملكه أو منزله إلا لمصلحة ملحة، وأنّه في حال قامت الدولة بأخذ أملاك مواطنين دون تعويضهم أو بثمن أقل فذلك يعتبر تعديا وغصبا.

وأضاف الدكتور الغرياني أنّه على القائمين على فتح المسارات التوقف عن أعمال الإزالة، حتى يتحققوا من أن أصحاب الأملاك قبضوا تعويضاتهم بسعر الوقت لأنّ ذلك يعتبر ظلم.