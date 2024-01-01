مفتي عام ليبيا يُطالب بمقاطعة الإدارة الأمريكية

طالب مفتي عام ليبيا الشيخ د. الصادق الغرياني، بمقاطعة الإدارة الأمريكية إلى أن ينتهي العدوان على قطاع غزة وفلسطين.

وقال الشيخ الغرياني في لقاء تلفزيوني، إن الواجب الشرعي على حكام المسلمين وشعوبهم مقاطعة الإدارة الأمريكية حتى تنتهي من دعم المجرمين.

كما طالب مفتي عام ليبيا بأن تكون هذه المقاطعة اقتصاديا وتجاريا ودبلوماسيا وبكل العلاقات.

وأضاف: “إذا كان السكوت على ما يجري في غزة بهذه الفظاعة وبهذه الشناعة، وهذا الإجرام.. إذا لم يكن هذا تولياً للكافرين فليس هناك تولِّ”.

بلاغ للأمة الإسلامية



الواجب الشرعي على حكام المسلمين وشعوبهم مقاطعة الإدارة الأمريكية حتى تنتهي من دعم المجرمين



الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/iKDwDbrDvt — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) December 31, 2023