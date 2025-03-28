مفتي ليبيا: اللحوم المستوردة من البرازيل محرّمة

أعلن مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، “أن اللحوم المستوردة من البرازيل تُذبح بطرق غير شرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعلها “جيفا محرما أكلها”.

وأوضح الغرياني، “أن دار الإفتاء الليبية كلفت لجنة من مجلس البحوث للسفر إلى البرازيل لمدة 15 يوما للتحقيق في طرق الذبح المتبعة هناك”، مشيرا إلى “أن نتائج التحقيق أكدت أن عمليات الذبح لا تتم وفق الضوابط الشرعية الإسلامية”.

وبحسب ما ذكر تلفزيون “التناصح التابع” لدار الإفتاء الليبي، “بناء على هذه النتائج، أوصت اللجنة بضرورة اتخاذ أحد حلّين لضمان سلامة اللحوم التي تصل إلى السوق الليبي، إما عبر إرسال فريق متخصص من ليبيا للإشراف على عمليات الذبح والتأكد من التزامها بالأحكام الشرعية، أو عبر استيراد المواشي الحية إلى ليبيا ليتم ذبحها محليا داخل السوق الحرة، بحيث يكون مصدر اللحوم موثوقا بالنسبة للمستهلكين”.

وأكد الغرياني، “أن هذه التوصيات تهدف إلى حماية المواطنين من تناول لحوم غير مطابقة للشريعة”، داعيا “الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول لحوم سليمة وحلال إلى السوق الليبي”.