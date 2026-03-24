مفتي ليبيا ينتقد ترامب ويؤكد: إيران بلد إسلامي وأهل القبلة

تصدر مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني عناوين الأخبار بعد تصريحاته اللافتة خلال حلقة برنامج “الإسلام والحياة” على تلفزيون التناصح التابع لدار الإفتاء الليبية، حيث انتقد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح موقفه الشرعي تجاه إيران.

وأكد الغرياني أن إيران تُعد – وفق تعريفه الشرعي – “بلدًا من بلاد الإسلام”، مشيرًا إلى أن ممارسة الشعائر الدينية فيها، مثل الصلاة والصيام والحج، يجعلها ضمن “أهل القبلة”، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الحاكم.

وفيما يتعلق بالصراعات، شدد المفتي على أنه “لا مجال للحياد” إذا وقع صدام بين المسلمين وغيرهم، معتبرًا أن الولاء يجب أن يكون للمسلمين، والبراءة من غيرهم، مستندًا في ذلك إلى نصوص قرآنية، واصفًا الحياد في مثل هذه الحالات بأنه من صفات النفاق.

كما وجه الغرياني انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهماً إياه بالتعالي والاستكبار، مستحضراً خطاب “الجبابرة” عبر التاريخ، ومقارنًا تصريحاته بما ورد في القرآن عن قوم عاد وفرعون.

وتطرق المفتي إلى ما وصفه بـ”المأزق” الذي تواجهه الولايات المتحدة، معتبرًا أنها دخلت في مواجهة مع “دولة أصغر بكثير” من حيث الإمكانات، في إشارة ضمنية إلى إيران، مؤكدًا أن هذه المواجهة أظهرت – وفق قوله – جبروت القوة الأمريكية.

وأشار الغرياني إلى أن من أبرز “العبر” في هذه المواجهة هو استخدام إيران لأحد أهم أوراقها الاستراتيجية، في إشارة إلى مضيق هرمز، ما تسبب – بحسبه – في إرباك عالمي وأزمة تبحث معظم الدول عن مخرج لها.