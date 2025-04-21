مفرزة تابعة للأسطول الروسي تتوقف بميناء الجزائر.. ما السبب؟

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأحد، “عن وصول مفرزة من أسطول البحر الأسود الروسي إلى ميناء الجزائر، وذلك في إطار التعاون العسكري الثنائي بين البلدين”.

وقالت الدفاع الجزائرية في بيان لها: “في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري الجزائري -الروسي رست الأحد 20 أبريل بميناء الجزائر، المفرزة التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، المكونة من الغواصة كراسنودار والقاطرة البحرية للإنقاذ يفغيني تشوروف”.

وأوضح البيان “أن هذا التوقف، الذي سيستمر حتى 24 أبريل، يسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين”، مضيفا أنه “سيتم خلاله تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة أفراد طاقم المفرزة”.

ووفقا للبيان، “أثناء هذا التوقف، قام قائد المهمة والوفد المرافق له بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى بمقر القاعدة البحرية بالجزائر، بالناحية العسكرية الأولى”.

📌القوات البحرية / في إطــار تنــفيذ برنامج التعــاون الثنــائي العســــكري الجزائري -الروسي توقفت المفرزة التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، المكونة من الغواصة krasnodar والقاطرة البحرية للإنقاذ EUGENY TCHUROV يوم الأحد 20أفريل 2025 بميناء الجزائر. pic.twitter.com/B04lKwer6z — وزارة الدفاع الوطني الجزائرية (@mdnGovDz) April 20, 2025