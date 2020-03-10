مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي دول الاتحاد تواجه وضعا استثنائيا مع تفشي «كورونا»

أننا نواجه وضعا استثنائيا، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته [انترنت]

دعت مفوضة الصحة وسلامة الأغذية بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، إلى التعاون بين دول الاتحاد لمواجهة الوضع، الذي وصفته بالاستثنائي، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة دول الاتحاد.

وقالت كيرياكيدس، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة، اليوم الثلاثاء: “منذ الأمس، أكدنا حالات إصابة جديدة في جميع الدول الأعضاء، ولكن الصورة تتغير بسرعة، والساعات والأسابيع والأيام المقبلة دقيقة جدا” حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وتابعت: “أطلب من البرلمان أن يتخذ قرارات مهمة في الأشهر المقبلة… الأعضاء يجب أن يركزوا على كيفية احتوائه وتقليل انتشاره، يجب أن نرى تعاونا ومشاركة معلومات، وأوضح أننا نواجه وضعا استثنائيا، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته”.

وأكدت أن: “الإجراءات تؤثر على مواطنينا واقتصادنا، إنه ليس وضعا سهلا”.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4026 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا.

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